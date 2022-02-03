فاسألوا: متى يجوز قصر وجمع الصلاة ؟ الشيخ إلياس آيت سي العربي يرد. وتعتبر من أعظم العبادات في الإسلام وأقدسها. لها مواقيت محددة يضرب من خلالها العبد موعدا مع الله، فيناجيه بهمومه ويطلعه على مشاكله.

كما يدعوا بما يشاء ويشتهي. يقيم المسلمون الصلاة فتطمئن نفوسهم، ويؤديها المؤمنون فترتاح قلوبهم.

بالمقابل الصلاة الصلة العظمى بين المخلوق والخالق، والعروة الوثقى بين المأمور والآمر، إذا صلحت صلحت الأعمال و العبادات.

وإذا فسدت القربات وتهدمت الطاعات. يتعلق الأمر بالركن الثاني في الإسلام: الصلاة.

كما تستمد الصلاة أهميتها من كونها عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة.

فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد كل العمل. كما أنها علامة مميزة للمؤمنين المتقين.

ولها أهمية خاصة في حياة المؤمن فإن حفظها حفظ دينه، وإن ضيّعها فهو لما سواها أضيع.

وغالبا ما تكون علامة محبة من العبد لربه وتقديره لنعمه.

وتكفي الإشارة إلى أن الله عز وجل أمر بالمحافظة عليها مهما كانت الظروف ليعلم العبد أهميتها ويدرك قيمتها.

كما إذا كان للبيت قواعد تشد بنيانه وتحفظه من الانهيار، لها أركان تقوي مقاصدها وتحفظها من البطلان وتجعلها متقبلة بإذن الرحمان.

بالمقابل الأركان أربعة عشر هي: القيام مع القدرة على ذلك، وتكبيرة الإحرام، وقراءة سورة الفاتحة، والركوع، والرفع من الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة.

وأيضا الاعتدال من السجود، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان.

وكذا الترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس للتشهد، والصلاة على النبي، والتسليمتان.

أعطى الإسلام الصلاة منزلة كبيرة فهي أول ما أوجبه الله من العبادات، كما أنها أول عبادة يحاسب عليها المسلم يوم القيامة وقد فرضت ليلة المعراج. … وقال عبد الله بن قرط منقولاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.»