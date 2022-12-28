قناة النهار فاسألوا : من حمل علينا السلاح فليس منا بقلم قناة النهار نشر في 28 ديسمبر 2022 - 08:49 فاسألوا شارك غرِّد أرسل 39 0 فاسألوا : من حمل علينا السلاح فليس منا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EH0zp اقرأ أيضا "رئيس الجمهورية :" لحدّ الآن مامنعناش إستيراد إطارات العجلات لكن مدابيا نستهلكو تاعنا قناة النهار 14 ديسمبر وزير الصناعة : لدينا كل القدرات التي تتيح لنا صناعة المركبات..النسيج و الإلكترونيات قناة النهار 12 ديسمبر زين عامر: قطر ابهرت العالم بتنظيمها للمونديال والكل سيتكلم عنها في السنوات القادمة قناة النهار 16 ديسمبر سياسة: مؤسسات الدولة تتجند للقضاء على التفاوت في التنمية بين المناطق قناة النهار 13 ديسمبر مفيدة عداس: أن ضد عمليات التجميل لأنه تغيير لخلق الله قناة النهار 22 ديسمبر دلال خير: أمراض عديدة أنهكت جسد رجل لأكثر من 20 عاما وهو اليوم يطلب المساعدة للعلاج قناة النهار 16 ديسمبر بسبب النقائص.. أصحاب الامراض المستعصية يعانون في رحلة البحث عن العلاج قناة النهار 16 ديسمبر "وزير الصناعة :"مصنع مدار سيكون له شأن كبير ولدينا كل المقومات لنكون دولة مصدرة لمادة الزيت قناة النهار 15 ديسمبر أهم ماجاء في الشقّ الإقتصادي لإجتماع الحكومة قناة النهار 08 ديسمبر الغموض يخيم على أسواق السيارات المستعملة في آخر أنفاس سنة 2022 قناة النهار 24 ديسمبر