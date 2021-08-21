قناة النهار فاسألوا: هل الإمام ملزم على قول “آمين” في نهاية سورة الفاتحة؟ بقلم قناة النهار نشر في 21 أوت 2021 - 09:31 فاسألوا شارك غرِّد 85 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974830 اقرأ أيضا رئيس الجمهورية: تم توقيف 22 شخص مشتبه فيه بإشعال الحرائق وسنتصدى بكل الوسائل لمن يمس الوحدة الوطنية قناة النهار 12 أوت ألسنة اللهب مستمرة في عدة مناطق 42 ضحية جراء الحرائق في تيزي وزو قناة النهار 11 أوت "فنانون يروون تفاصيل تلقيهم لـ.قاح كـ.ورونا.. "ماتخوفناش حفاظا على سلامة عائلاتنا قناة النهار 04 أوت حديث الصحافة: الإنتخابات المحلية في نوفمبر القادم قناة النهار 05 أوت