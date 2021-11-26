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قناة النهار

فاسألوا: هل حدّدت الشريعة نسبة الربح في التجارة وماهي النسبة الملزمة على التاجر؟

بقلم قناة النهار
فاسألوا: هل حدّدت الشريعة نسبة الربح في التجارة وماهي النسبة الملزمة على التاجر؟
الشيخ إلياس آيت سي العربي
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فاسألوا: هل حدّدت الشريعة نسبة الربح في التجارة وما هي النسبة التي هي ملزمة على التاجر حتى لا يقع الحرام.

رابط دائم : https://nhar.tv/5GfC9
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