قناة النهار فاسألوا: هل حدّدت الشريعة نسبة الربح في التجارة وماهي النسبة الملزمة على التاجر؟ بقلم قناة النهار نشر في 26 نوفمبر 2021 - 11:29 الشيخ إلياس آيت سي العربي شارك غرِّد 226 0 فاسألوا: هل حدّدت الشريعة نسبة الربح في التجارة وما هي النسبة التي هي ملزمة على التاجر حتى لا يقع الحرام. رابط دائم : https://nhar.tv/5GfC9 اقرأ أيضا فاسألوا: ما حكم متابعة القنوات الخاصة بالأبراج والأمور الغيبية؟ قناة النهار 21 نوفمبر "الوزير الأول :" لن ندخر أي جهد حتى تصل الجزائر إلى مستوى نمو دول مجموعة العشرين قناة النهار 25 نوفمبر "مغترب بميناء مستغانم يبكي.."40 سنة في فرنسا ..الفرنسية مانهدرهالهومش.. تحيا الجزائر !! قناة النهار 21 نوفمبر حرف بلادي : اللباس التقليدي الجزائري..تاريخ و أصالة قناة النهار 20 نوفمبر حركة البناء الوطني: هناك من يريد أن تبقى الجزائر رهينة للزيت والسكر قناة النهار 08 نوفمبر إحياء لليوم العالمي لحوادث المرور..أبواب مفتوحة حول السلامة المرورية قناة النهار 21 نوفمبر دلال خير / أم تعـ.ـاني مع مرض عاشت معه ل20 سنة حلمها المشي فقط قناة النهار 12 نوفمبر الدرك الوطني يقدم نصائح لمستعملي الطرقات على خلفية الأمطار الغزيرة قناة النهار 10 نوفمبر الإختناق المروري.. مقترحات مشاريع لتخفيف من الظاهرة قناة النهار 21 نوفمبر فتح تحقيق حول إنجراف التربة بجانب محطة نقل المسافرين لبئر مراد رايس قناة النهار 25 نوفمبر