قناة النهار فاسألوا: هل يجوز أن أعطي الزكاة لأخي الفقير؟ بقلم قناة النهار نشر في 20 أوت 2021 - 12:38 الزكاة شارك غرِّد 93 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974577 اقرأ أيضا عبد الرؤوف برناوي: الإمكانيات المادية موجودة لكن أغلبيتها موجهة لكرة القدم وسوء تسييرها صعّب المهمة قناة النهار 02 أوت تشييع جثامين الشهداء الثلاث.. حواية محمد ،مداح الجيلالي والهاشمي بشير في جو مهيب قناة النهار 14 أوت ضياف ربي: عائلة من 6 أفراد تقطن في مكان لا يصلح للعيش بعين تموشنت.. تأتيكم سهرة الأربعاء قناة النهار 09 أوت مختصون يحذرون من خطر اصابة الأطفال والرضع بكوفيد 19 وتحوراته قناة النهار 03 أوت