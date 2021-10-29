فاسألوا: هل يصح حديث “الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت…”وما المقصود به؟

هذا الحديث الشريف حديث أبي يعلى شداد بن أوس ـ رضي الله تعالى عنه ـ تضمن ذكر صنفين من الناس. فالناس على اختلافهم يرجعون إلى واحد من هذين الرجلين؛ الكيّس، والعاجز.

الكيّس هو العاقل، والعاجز هو ضعيف العقل وفي بعض الروايات الأحمق يقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الفرق بين هذين «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ» قبل الموت؛ أي حاسبها.

وقال بعض أهل العلم: أذلها بطاعة الله والقيام بحقه. والمعنيان كلاهما صحيح، لكن فيما يظهر والله ـ تعالى ـ أعلم أن المراد بدان في هذا الحديث: المحاسبة لأنه قيد ذلك بما قبل الموت ومعلوم أن ما بعد الموت ليس موضعًا للعمل، وإنما هو موضع للحساب.

فالحساب إما أن يقع في الدنيا، فيدقق الإنسان في عمله ويتأمل ما يصدر عنه ويراقب ما يكون من شأنه فيصلح الفاسد ويكمل الناقص.

ويتلافى القصور ويستغفر عن التقصير وما أشبه ذلك مما تفيده المحاسبة فالمحاسبة تفيد إصلاح لفاسد. تفيد استكثارًا من الخير، تفيد توبة من زلل وخطأ، تفيد إرجاع الحقوق إلى أهلها، كل ذلك مما ينتج عن المحاسبة.

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