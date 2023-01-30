قناة النهار فاسألوا : وجوب العدل بين الأولاد بقلم قناة النهار نشر في 30 جانفي 2023 - 08:01 فاسألوا شارك غرِّد أرسل 37 0 فاسألوا : وجوب العدل بين الأولاد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7IJu6 اقرأ أيضا رياح قوية وأجواء مشمسة نهار اليوم الإثنين .. قناة النهار 16 جانفي مومن أيت قاسي: لازلنا بعيدين عن المستوى الإفريقي في المنافسات الكبرى لكن الفوز هو الأهم قناة النهار 17 جانفي صريح جدا: أراء الجزائريين حول حظوظ الجزائر في إحتضان كان 2025 قناة النهار 26 جانفي "الفرصة الثانية: محمد.. "حنا بكري كنا نڨريسيو بلا مانضّربو.. وكنت عايش في الحبس كثر من برّى قناة النهار 20 جانفي شاهد كيف رد بوقرة حول منع اللاعبين من الدخول إلى مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 16 جانفي رئيس لجنة تنظيم الشان يطلب من الأنصار عدم إحضار السجائر والحقائب للملاعب قناة النهار 11 جانفي طالع هابط: فلاحو طولقة ببسكرة يطالبون السلطات بربطهم بالكهرباء من أجل سقي محصولهم قناة النهار 10 جانفي عدالة: عقوبات صارمة ضد المعتدين على منتسبي التربية قناة النهار 12 جانفي مناصرة المنتخب السينغالي توجّه نداء للعنابيين من أجل الحضور بقوّة لتشجيع السنغال قناة النهار 17 جانفي في لفتة طيبة..وزير التربية ووزيرة التضامن يزوران الأستاذة المطـ.ـعونة بخنجر من أحد تلاميذها بباتنة قناة النهار 12 جانفي