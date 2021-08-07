قناة النهار فاسألوا: يا شيخ أقمت عقيقة لإبني دون وليمة هل في ذلك شيء؟ بقلم قناة النهار نشر في 07 أوت 2021 - 08:22 عقيقة شارك غرِّد 93 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969455 اقرأ أيضا "أطباء مستشفى محمد بوضياف بورقلة.. "تعبنا والحالة راهي كارثية قناة النهار 26 جويلية برنامج Toutes Options: أسعار السيارات المستعملة من سوق تيجلابين ببومرداس قناة النهار 17 جويلية انفجار بشقة يودي بحياة رضيع وجرح آخرين.. القصة الكاملة قناة النهار 06 أوت والد كريم المغدور يجهش بالبكاء .."نطلب من العدالة توقف معانا وجيبلي حق وليدي ..وليدي ماعندوش عديان" قناة النهار 22 جويلية