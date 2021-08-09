قناة النهار فاسالوا: ماهو حكم الذي يحلف برأس أمه أو رأس أبيه؟ بقلم قناة النهار نشر في 09 أوت 2021 - 09:02 فاسالوا شارك غرِّد 158 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=970255 اقرأ أيضا "مستغانم: المصابون بفيروس كورونا يوجهون رسالة للمواطنين.. "خذو حذركم الكوفيد ما يرحمش قناة النهار 26 جويلية اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات تعلن إصابة "محمد شرفي" بكورونا قناة النهار 29 جويلية تساؤلات: تسجيل 1203 إصابة و35 وفاة بكورونا خلال يوم واحد .. متى نثل إلى الذروة قناة النهار 31 جويلية طالع هابط: النوي يناشد والي البليدة التدخل في قضية سكنات الشبلي .. 5 سنين وهوما فارغين ساكنينهم قناة النهار 29 جويلية