قناة النهار فاسالوا: يا شيخ حلفت على حاجة ممبعد ما درتهاش..ماهو الحكم في هذا ؟ بقلم قناة النهار نشر في 08 أوت 2021 - 11:32 فاسالوا شارك غرِّد 110 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969918 اقرأ أيضا ..الو فارس/ مدربل باذنجان و حلوى جافة ولا اروع قناة النهار 27 جويلية فندق مزافران يستقبل المصابين بكورونا لتخفيف الضغط على المستشفيات قناة النهار 30 جويلية مدير معهد باستور: من المحتمل ظهور سلالات آخرى من كورونا أكثر خطورة قناة النهار 02 أوت حالة قلق وخوف تعيشها عائلة منداس بعد إختفاء إبنها أيوب في ظروف غامضة بمعسكر قناة النهار 24 جويلية