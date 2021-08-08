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قناة النهار

فاسالوا: يا شيخ حلفت على حاجة ممبعد ما درتهاش..ماهو الحكم في هذا ؟

بقلم قناة النهار
فاسالوا: يا شيخ حلفت على حاجة ممبعد ما درتهاش..ماهو الحكم في هذا ؟
فاسالوا
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