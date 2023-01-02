قناة النهار فاطمة الزهراء زرواطي لايوجد نجاح أو إستثمار دون هامش من الخطر بقلم قناة النهار نشر في 02 جانفي 2023 - 11:08 فاطمة الزهراء زرواطي شارك غرِّد أرسل 54 0 فاطمة الزهراء زرواطي لايوجد نجاح أو إستثمار دون هامش من الخطر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/m2SJd اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يحيي وزير السكن بعد خرجته الأخيرة للمدية ولقائه بالمواطنين قناة النهار 20 ديسمبر مداهمات أمنية مشتركة بسعيدة لتأمين إحتفالات راس السنة الميلادية الجديدة قناة النهار 01 جانفي لحظة تشييع جثمان الفنان الراحل "مصطفى زميرلي" بمقبرة بوسعادة في المسيلة قناة النهار 29 ديسمبر عز الدين يسرد قصيدة مؤثرة لوالدته وهو يذرف الدموع ويشكرها على تضحيتها قناة النهار 28 ديسمبر "وزير العدل :" إن إسترداد الأموال المنهوبة تم بالتنسيق مع الدول الأجنبية والعملية لا تزال قائمة قناة النهار 27 ديسمبر النهار ترندينغ: كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في صفقة هى الأغلى في تاريخ كرة القدم قناة النهار 31 ديسمبر رسالة قوية من المعجزة زهرة لذوي الهمم وللاصحاء قناة النهار 21 ديسمبر "صنع بالجزائر".. بعد كسب معركة الانتاج.. الرهان على المواد الأولية قناة النهار 24 ديسمبر طالع هابط: بعد رسالة النوي سونلغاز تتدخل وتحل مشكل الإنارة العمومية بالعامرية في عين تموشنت قناة النهار 15 ديسمبر حصة خاصة تأتيكم ليلة رأس السنة..العديد من المفاجآت في إنتظاركم قناة النهار 28 ديسمبر