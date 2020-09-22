فاطمة الزهراء علاهم لـ “النهار أون لاين”: ” حالتي تتحسن وشكرا لكل من سأل عني”

طمأنت الممثلة المحبوبة فاطمة الزهراء علاهم، جمهورها بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ أسبوع، وأكدت أنها بخير وحالتها تتحسن.

و قالت علاهم في اتصال مع “النهار اون لاين”:”الحمد لله حالتي تتحسن أنا بخير”.

وأكدت أنها توجهت إلى المستشفى مباشرة بعد شعورها بآلام قوية وارتفاع درجة الحرارة.

و تضيف بنبرة صوت ضعيفة :” أخذت الدواء بانتظام والأطباء وفقوا معي اشكرهم، رغم أنني مازلت أشعر بآلام قوية، إلا أن حالتي تتطور وتتحسن باستمرار”.

و عن سبب إصابتها بالفيروس، ردت علاهم:”أظن أنني أصيبت عندما ذهبت لعمتي للاطمئنان عليها، التي توفيت في اليوم الموالي رحمها الله”.

وأضافت: “شعرت بتعب كبير، توجهت مباشرة إلى المستشفى لاكتشف اصابتي بالكورونا”

وختمت حديثها معنا:”الحمد الله لم أنقل العدوى إلى أي فرد من عائلتي وأشكر كل الذين اتصلوا بي للاطمئنان عني”.