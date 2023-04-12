قناة النهار فاطمة بلحميسي: أغلب الناس في المواقع يتمناو يكونو في التلفاز بقلم النهار أونلاين نشر في 12 أفريل 2023 - 10:20 شارك غرِّد أرسل 38 0 فاطمة بلحميسي: أغلب الناس في المواقع يتمناو يكونو في التلفاز والدليل في أم وليد.. وأمين بومدين يرد. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0A7xm برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا محمد علال يشيد بالمشوار الفنّي للفنانة بيونة قناة النهار 31 مارس الطاكسي المربوح : ناس واد سوف ماشاء الله مثقفين بصحتهم 15000 دج قناة النهار 30 مارس دخول "الموز المحلي" للأسوق لكسر الأسعار خلال الشهر المبارك قناة النهار 29 مارس الإسراع في وتيرة الأشغال بخصوص ازدواجية الطرقات.. أولويات الساكنة بخنشلة قناة النهار 24 مارس رياض أبركان يجلس مع هشام باه يوريلو الأجوبة.. "شوف مليح وما تبيعش" قناة النهار 28 مارس ضحكة ولعبة /🤔 ماهو البلد الذي إخترع الهاتف النقّال🤔 ؟ قناة النهار 30 مارس هذا هو الفرق بين سيارة فيات 500 الجديدة وسيارة فيات 500 القديمة قناة النهار 24 مارس "ڨمرة تكشف كواليس مشهد البكاء الذي ابدعت فيه في مسلسل "بنت البلاد قناة النهار 11 أفريل "شاهد ما قاله محمد علال حول المشهد الرائع لـ "ڨمرة بطلة بنت البلاد قناة النهار 11 أفريل النفس والصيام / إرتقاء النفس بالصيام قناة النهار 05 أفريل