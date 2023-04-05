قناة النهار فاطمة بلحميسي: “الجزائر أول بلد عربي خدم كاميرا كاشي” بقلم النهار أونلاين نشر في 05 أفريل 2023 - 09:47 شارك غرِّد أرسل 41 0 فاطمة بلحميسي: “الجزائر أول بلد عربي خدم كاميرا كاشي”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/y0b7B برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا مع النابلسي / المفهوم الحقيقي للشباب قناة النهار 24 مارس توجيهات رئاسية لتخفيف العبء على المواطن .. خبراء الإقتصاد يثمنون قناة النهار 22 مارس غاني الجزائري: عائلة عبابسة جيراني وتعلمت من عندهم الفنّ والموسيقى قناة النهار 04 أفريل بشرى عقبي تحكي على أول دور لها في التثميل قناة النهار 02 أفريل "أمال وهبي: "في الألبوم ركزت على اللهجة الجزائرية بـ5 أغاني قناة النهار 02 أفريل جوان حجام: أنا فخور بتقمص ألوان الخضر ومزاملة محرز بن ناصر وبن سبعيني قناة النهار 21 مارس أنيس بورحلة يطرب الحاضرين بأغنيته الجميلة كيف ندير قناة النهار 31 مارس "فرقة إيوال "دارو حالة بالقفز على الحبل وماقدروش يغنوا".. شاهد فقرة "غني إذا قدرت قناة النهار 05 أفريل طيب معانا/👈مقبلة بالباذنجان على الطريقة الجزائرية🍆 كبدة الدجاج مشرملة بطرقتين🥘 قناة النهار 21 مارس فاطمة بلحميسي و سلطان قناوا خلطوها في "MI MI LI".. البكوش ويلقاها 🤣🤣 قناة النهار 04 أفريل