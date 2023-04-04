قناة النهار “فاطمة بلحميسي: “جائحة كورونا ما خلاتنيش نروح إلى قطر باش نخدم في مشروع الدبلجة بقلم النهار أونلاين نشر في 04 أفريل 2023 - 11:35 شارك غرِّد أرسل 11 0 “فاطمة بلحميسي: “جائحة كورونا ما خلاتنيش نروح إلى قطر باش نخدم في مشروع الدبلجة رابط دائم : https://nhar.tv/JMZhu اقرأ أيضا دخول "الموز المحلي" للأسوق لكسر الأسعار خلال الشهر المبارك قناة النهار 29 مارس الطاكسي المربوح /🥰 المشارك تاع اليوم كان سريع وعندو الزهر🥰 وقدر يربح معانا 13000 دج قناة النهار 01 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة التاسعة | الوحم قناة النهار 31 مارس بلماضي: غامرت باللعب بدفاع جديد قناة النهار 28 مارس أم الخير: تجربتي في بنت البلاد كانت بمثابة تحدي ومن الصعب تعويض الشخصية في نصف الطريق قناة النهار 29 مارس غاني الجزائري يبدع بأغنية "علاش الغدر" للراحل بوجمعة العنقيس قناة النهار 04 أفريل الطاكسي المربوح / اليوم ركبت معانا الممرّضة فريال🥳🥳وقدرت تربح 8000دج قناة النهار 26 مارس وزارة الخارجية: مراسم تسليم واستلام المهام بين رمطان لعمامرة و أحمد عطاف قناة النهار 18 مارس بلماضي : هذا ماعملنا عليه لإقناع مزدوجي الجنسية لتمثيل الخضر قناة النهار 19 مارس هذا ماقاله جمال بلماضي عن مشوار المنتخب المغربي في المونديال قناة النهار 19 مارس