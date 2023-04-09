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فاطمة بلحميسي: هناك خلافات في الوسط الفني مفتعلة

بقلم النهار أونلاين
فاطمة بلحميسي: هناك خلافات في الوسط الفني مفتعلة
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فاطمة بلحميسي: هناك خلافات في الوسط الفني مفتعلة وهدفها رفع نسبة المشاهدة وفقط.

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