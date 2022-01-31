فاطمة دعاس..جزائرية تبلغ نهائيات جوائز القلم الأمريكية

بلغت الشابة الجزائرية فاطمة دعاس، نهائيات جوائز القلم الأمريكية. والتي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها 28 فيفري المقبل خلال أمسية توزيع الجوائز التي ستقام في منطقة مانهاتن في نيويورك.

وأعلنت PEN America عن المرشحين النهائيين لجوائز Pen America الأدبية. في فئة الترجمة، ظهرت الكاتبة الجزائرية-الفرنسية فاطمة دعاس في فيلم The Little Last، الذي ترجمته لارا فيرجنود.

ولدت فاطمة دعاس، عام 1995 في سان جيرمان أونلي، لعائلة من أصل جزائري، فاطمة دعاس هي آخر إخوتها.

حصلت على درجة الماجستير في الإبداع الأدبي من جامعة باريس 8 فينسين – سان دوني 3.

وجائزة القلم للرواية هي جائزة تُمنح سنويًا لرواية كاملة أو كتاب قصص قصيرة.

سميت الجائزة باسم إرنست همينغوي وبتمويل من عائلة همنغواي ومؤسسة جمعية إرنست همنغواي.

تُدار من قِبَل منظمة القلم في أمريكا (بالإنجليزية: PEN America)‏. أسّستها عضوة المنظمة ماري همنغواي في عام 1976. لتكريم ذكرى زوجها ولتقدير الكتب الروائية الأولى المتميزة.

ويرعى تقديم الجائزة جزئيًا مكتبة جون كنيدي الرئاسية. هذه الجائزة هي واحدة من العديد من جوائز منظمة القلم. التي ترعاها الشركات التابعة لمنظمة القلم الدولية في أكثر من 145 مركزًا حول العالم.

كما تقدَّم ”جائزة القلم الأمريكية” سنوياً للكتّاب المعاصرين الموهوبين وذوي الخبرة، وكذلك لأولئك الذين كان لهم تأثير دائم على الأدب الأمريكي.

كما تتضمن القائمة المختصرة للجائزة جميع الأصناف الأدبية، بدءاً من الأدب الخيالي والواقعي والشعر والسيرة الذاتية. وصولاً إلى المقالات والأعمال العلمية والترجمات المتنوعة والمثيرة للتفكير في الأدب المعاصر.

للتذكير، تم ختيار روايتين جزائريتين ضمن القائمة الطويلة لجائزة القلم الأمريكية للترجمة لعام 2021. والتي تُمنح لأفضل عمل مترجم إلى اللغة الإنجليزية، لكتاب نُشر في الولايات المتحدة الأمريكية في 2020.

ويتعلق الأمر بكل من رواية ”ثرواتنا” لكوثر عظيمي، ورواية ”عيون منصور” لرياض جيرو. وقد صدرتا باللغة الفرنسية عن دار ”البرزخ” بالجزائر.

كما تكمن أهمية الإنجاز في تمكن الروايتين من الوصول إلى هذه المرحلة أمام منافسة شديدة من أعمال كثيرة مترجمة. قادمة من كل بلدان العالم تقريبا.

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