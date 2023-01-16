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قناة النهار

فالحلوة والمرة: جزائرية وسوري زوجان من نوع خاص.. هكذا إلتقيا وتزوجا وهكذا تعلم اللهجة الجزائرية

بقلم النهار أونلاين
فالحلوة والمرة: جزائرية وسوري زوجان من نوع خاص.. هكذا إلتقيا وتزوجا وهكذا تعلم اللهجة الجزائرية
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