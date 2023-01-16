قناة النهار فالحلوة والمرة: جزائرية وسوري زوجان من نوع خاص.. هكذا إلتقيا وتزوجا وهكذا تعلم اللهجة الجزائرية بقلم النهار أونلاين نشر في 16 جانفي 2023 - 22:15 شارك غرِّد أرسل 53 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7QOSQ اقرأ أيضا هذا ماقاله وزير الشؤون الدينية حول تكلفة الحج هذه السنة قناة النهار 16 جانفي وزير الشباب و الرياضة : كل شيئ جاهز لإنطلاق الحدث القاري قناة النهار 05 جانفي النهار ترندينغ: لا تدخين في ملاعب الشان .. وتصريحات لوغريت ضد زيدان تثير غضب الجميع قناة النهار 09 جانفي التغييرات المناخية والحرارة المرتفعة تنذر بإختفاء بعض اصناف المنتجات الفلاحية قناة النهار 30 ديسمبر عين تموشنت: طاولات بيع المكسرات "يناير".. مهنة موسمية وديكور يزين الطرقات قناة النهار 09 جانفي طالع هابط: بعد بث الحالة الكارثية للسكن بالنعامة.. السلطات تتحرك قناة النهار 15 جانفي عودة النشاط وتراجع الأسعار في آخر سوق للسيارات المستعملة لسنة 2022 قناة النهار 29 ديسمبر "وزير العدل :" إن إسترداد الأموال المنهوبة تم بالتنسيق مع الدول الأجنبية والعملية لا تزال قائمة قناة النهار 27 ديسمبر كيف يستورد مواطن جزائري سيارة أقل من ثلاث سنوات .. هذه الخطوات قناة النهار 08 جانفي وكأنّك في البرازيل 😱😱 مداهمة قويّة لأحد البيوت في الحرّاش والقبض على أخطــر مروّجة قناة النهار 27 ديسمبر