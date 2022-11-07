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قناة النهار

فالحلوة والمرة: زوجان مجاهدان يستذكران أيام الثورة التحريرية ويستحضران مشاهد الماضي

بقلم النهار أونلاين
فالحلوة والمرة: زوجان مجاهدان يستذكران أيام الثورة التحريرية ويستحضران مشاهد الماضي
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