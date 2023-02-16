فالحي: “تعفن محيط المولودية دفعني للاستقالة رفقة البنزرتي”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مساعد المدرب الأسبق لمولودية الجزائر، رضا فالحي، الأسباب التي دفعته والمدرب فوزي البنزرتي للاستقالة من الفريق.
وصرح فالحي، لتلفزيون “النهار”: “مؤخرا أصبحت الأجواء متعفنة في محيط الفريق، والمدرب فوزي البنزرتي لا يقبل مثل هذه الأمور”.
كما أضاف: “البنزرتي فضّل الانسحاب بطريقة حضارية، وتمنى التوفيق للفريق، رغم تمسك مسؤولي المولودية بخدماته”.
وتابع رصا فالحي: “من باب الأخلاق، واحتراما لمبادئي، قررت الانسحاب من الطاقم الفني للفريق رفقة المدرب فوزي البنزرتي”.
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