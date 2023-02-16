فالحي: “تعفن محيط المولودية دفعني للاستقالة رفقة البنزرتي”

كشف مساعد المدرب الأسبق لمولودية الجزائر، رضا فالحي، الأسباب التي دفعته والمدرب فوزي البنزرتي للاستقالة من الفريق.

وصرح فالحي، لتلفزيون “النهار”: “مؤخرا أصبحت الأجواء متعفنة في محيط الفريق، والمدرب فوزي البنزرتي لا يقبل مثل هذه الأمور”.

كما أضاف: “البنزرتي فضّل الانسحاب بطريقة حضارية، وتمنى التوفيق للفريق، رغم تمسك مسؤولي المولودية بخدماته”.

وتابع رصا فالحي: “من باب الأخلاق، واحتراما لمبادئي، قررت الانسحاب من الطاقم الفني للفريق رفقة المدرب فوزي البنزرتي”.