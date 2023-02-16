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الرياضة

فالحي: “تعفن محيط المولودية دفعني للاستقالة رفقة البنزرتي”

بقلم كريم تيغرمت
فالحي: “تعفن محيط المولودية دفعني للاستقالة رفقة البنزرتي”
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كشف مساعد المدرب الأسبق لمولودية الجزائر، رضا فالحي، الأسباب التي دفعته والمدرب فوزي البنزرتي للاستقالة من الفريق.

وصرح فالحي، لتلفزيون “النهار”: “مؤخرا أصبحت الأجواء متعفنة في محيط الفريق، والمدرب فوزي البنزرتي لا يقبل مثل هذه الأمور”.

كما أضاف: “البنزرتي فضّل الانسحاب بطريقة حضارية، وتمنى التوفيق للفريق، رغم تمسك مسؤولي المولودية بخدماته”.

وتابع رصا فالحي: “من باب الأخلاق، واحتراما لمبادئي، قررت الانسحاب من الطاقم الفني للفريق رفقة المدرب فوزي البنزرتي”.

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