فالحي: “قضية شعال أخذت أبعادا كبيرة”

تحدث المساعد السابق لمدرب مولودية الجزائر، رضا فالحي، عن قضية الحارس فريد شعال، التي أسالت الكثير من الحبر.

وصرح فالحي، لتلفزيون “النهار”: “قضية شعال أخذت أبعادا أكثر مما ينبغي، خاصة وأن القضية تم تداولها بطريقة خاطئة”.

كما أضاف: “القضية لا علاقة لها بأمور دينية، شعال غادر الفندق دون إذن، وعليه طبقنا التعليمات والقوانين باستبعاده من المجموعة”.

وتابع رضا فالحي: “شعال قام أيضا بتصرف غير لائق آخر في بداية الموسم، وتم استبعاده من الفندق”.