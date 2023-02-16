فالحي: “قضية شعال أخذت أبعادا كبيرة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المساعد السابق لمدرب مولودية الجزائر، رضا فالحي، عن قضية الحارس فريد شعال، التي أسالت الكثير من الحبر.
وصرح فالحي، لتلفزيون “النهار”: “قضية شعال أخذت أبعادا أكثر مما ينبغي، خاصة وأن القضية تم تداولها بطريقة خاطئة”.
كما أضاف: “القضية لا علاقة لها بأمور دينية، شعال غادر الفندق دون إذن، وعليه طبقنا التعليمات والقوانين باستبعاده من المجموعة”.
وتابع رضا فالحي: “شعال قام أيضا بتصرف غير لائق آخر في بداية الموسم، وتم استبعاده من الفندق”.
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