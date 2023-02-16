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الرياضة

فالحي: “قضية شعال أخذت أبعادا كبيرة”

بقلم كريم تيغرمت
فالحي: “قضية شعال أخذت أبعادا كبيرة”
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تحدث المساعد السابق لمدرب مولودية الجزائر، رضا فالحي، عن قضية الحارس فريد شعال، التي أسالت الكثير من الحبر.

وصرح فالحي، لتلفزيون “النهار”: “قضية شعال أخذت أبعادا أكثر مما ينبغي، خاصة وأن القضية تم تداولها بطريقة خاطئة”.

كما أضاف: “القضية لا علاقة لها بأمور دينية، شعال غادر الفندق دون إذن، وعليه طبقنا التعليمات والقوانين باستبعاده من المجموعة”.

وتابع رضا فالحي: “شعال قام أيضا بتصرف غير لائق آخر في بداية الموسم، وتم استبعاده من الفندق”.

رابط دائم : https://nhar.tv/NnDIs
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