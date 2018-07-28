فالفيردي: “رحيل كريستيانو عن الريال مؤثر كرحيل إنييستا عن البارصا”

إعتبر أرنيستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة الإسباني، أنّ رحيل كريستيانو رونالدو، عن ريال مدريد له نفس تأثير رحيل القائد إنييستا عن برشلونة.

وصرح فالفيردي في هذا الخصوص: “رحيل كريستيانو عن الريال، مؤثر للغاية، مثل رحيل إنييستا من فريقنا، وسنرى مدى تأثير ذلك”.

وأضاف مدرب برشلونة: “كل فريق يتمنى أن يمتلك المجموعة الأفضل في الموسم المقبل، والملعب هو من سيحكم بيننا”.

وجاءت تصريحات أرنيستو فالفيردي، بالنظر لإدراكه قيمة ووزن اللاعبين في تشكيلة فريقيهما السابقين، وفي الليغا الإسبانية بصفة عامة.

يذكر أن الرسام، أندري إنييستا، غادر برشلونة نحو الدوري الياباني، بينما انتقل صاروخ ماديرا، من ريال مدريد إلى نادي جوفنتوس الإيطالي.