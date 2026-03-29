فالفيردي يؤكد أهمية مواجهة “الخضر”

أكد نجم ريال مدريد الاسباني، ومنتخب أوروغواي، فيديريكو فالفيردي، أهمية المواجهة المرتقبة أمام “الخضر” في إطار تربص مارس الجاري.

ويواجه المنتخب الوطني، نظيره من الأوروغواي، بعد غدٍ الثلاثاء، على أرضية ملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو الإيطالية، في ثاني لقاء ودي بعد الفوز الجمعة بنتيجة 7-0 أمام غواتيمالا.

وفي تصريحات خص بها قناة “AUF TV” الأوروغوايانية، شدد فالفيردي، على أهمية الودية السابقة أمام انجلترا التي تعادل فيها منتخبه بنتيجة 1-1، وأيضا ودية “الخضر” قائلا: “مواجهتي إنجلترا والجزائر من بين المحطات الأخيرة لنا قبل المونديال، و.. سنخوضها من أجل التحضير جيدا للبطولة”.

وشدد نجم ريال مدريد الاسباني، على ضرورة استغلال اللقاءات الودية من أجل الوصول إلى الانسجام المطلوب فوق أرضية الميدان، تحسبا للمحفل العالمي.

وختم فالفيردي: “علينا استغلالها أيضا لإيجاد حالة من الاتحاد داخل المجموعة. ومرافقة اللاعبين الجدد، كما سنستغل الفرصة لتطبيق التعليمات التي سيقدمها لنا المدرب”.

يُشار إلى أن مواجهة هذا الثلاثاء، ستكون الثانية من نوعها بين المنتخب الوطني وأوروغواي. بعد الأولى أوت 2009، والتي احتضنها ملعب 5 جويلية 62، ضمن التحضيرات الخاصة بمونديال 2010. والتي حسمها “الخضر” لصالحهم بهدف رفيق جبور.