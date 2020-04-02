“فالكاو” زميلا لـ “بونجاح” الموسم المقبل !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن “رادميل فالكاو” نجم “غلطة سراي”، في طريقه للانضمام لنادي “السد القطري” الموسم المقبل.

وأكدت ذات المصادر، أن التيار لا يمر بين إدارة الفريق التركي و”فالكاو”، حيث رفض هذا الأخير تخفيض راتبه والتبرع به لمحاربة “كورونا”.

هذا وكان نادي “الهلال” السعودي” أول المهتمين بضم النمر الكولومبي، غير أن دخول نادي السد القطري على الخط أخلط كل الأوراق.

وفي حالة ترسيم الصفقة فسيكون لدى “تشافي” مدرب “السد” مشكلة في اختيار قلب الهجوم بين “بونجاح” و”فالكاو” وإلا تغيير خطة اللعب.