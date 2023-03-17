فالنتينا تكشف تفاصيل رسالة بوتين وما دار بينها وبين الرئيس تبون

تحدثت رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا، فالنتينا ماتفيينكو، في لقاء صحفي، عن لقائها مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وما دار بينهما وكذا تفاصيل رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس تبون.

وقالت فالنتينا: “أجرينا المباحثات المُطولة والتفصيلية مع الرئيس وهذا شرف لي أنه وجد الفرصة في جدول اعماله لنقاش القضايا والعلاقات الثنائية الروسية الجزائرية”.

وأضافت ذات المسؤولة: “بحثنا عددا من القضايا الدولية والإقليمية والرئيس يعرف بالتفاصيل حالة العلاقات الجزائرية الروسية والملفات الخاصة بالتعاون في المجالات المختلفة”.

كما كشفت فالنتينا، عن نقلها رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى رئيس الجمهورية.

وأوضحت أن الرسالة تتضمن الدعوة من الرئيس الروسي لرئيس الجمهورية، للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، وكذا المشاركة في القمة الثانية روسيا_افريقيا.

وأكدت فالنتينا، أن الجزائر بالنسبة لروسيا شريك أمين ومهم جدا في القارة الافريقية، ويجمع البلدين التعاون في مجال التجارة والإقتصاد وغيرها.

فالنتينا ماتفيينكو: الجزائر دولة مواقف متزنة ومستقلة

وعبرت ذات المسؤولة، عن شكرها للرئيس على الموقف المتزن والمستقل للجزائر حول الأحداث الاقليمية والدولية. وتمسك الجزائر بحسن العلاقات مع روسيا قائلة: “كنت سعيدة بسماعي من الرئيس أن روسيا صديق مهم للجزائر”.

كما شكرت فالنتينا الجزائر على حسن الاستقبال والضيافة، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على العلاقة بين البلدين. وكذا توسيع التعاون في المجالات المختلفة وخاصة الطاقة والنقل وبناء المعدات والتعليم والثقافة والصيدلة.

وشددت ذات المسؤولة الروسية، أن الجزائر وروسيا لن يتعاونا ضد أي دولة ثالثة، بل يتعاونان لصالح تطوير مصالح وعلاقات البلدين.

وأكدت فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا تُقيم عاليا العلاقة الطيبة مع الجزائر. مشيرة إلى أن التعاون والعلاقة الروسية الجزائرية، لها دور في استقرار سوق الطاقة العالمي.

كما تطرقت إلى رغبة الجزائر في الإنضمام لمجموعة “بريكس”، مؤكدة أن روسيا تُؤيد الجزائر في هذا الموضوع.

وشددت فالنتينا في الأخير، أن روسيا تقيم عاليا موقف الجزائر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرة إلى أن كل دولة لها طريقتها في التطور. وهو أساس قوي لتعاون البلدين في المحافل الدولية والأمم المتحدة والمنصات الأخرى.

كما عبرت عن انطباعها الرائع من اللقاء الذي جمعها مع رئيس الجمهورية. مؤكدة أن هناك ساسة كبار بفضلهم يمكن بناء الديمقراطية والعدالة في العالم.