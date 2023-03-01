فالنسيا-مستغانم.. هذه أسعار الرحلات

يختار العديد من أبناء الجالية الجزائرية المقيمين بإسبانيا النقل البحري في تنقلاتهم إلى الجزائر. وهذا على متن شركة النقل البحري الإسبانية “باليريا”. ووضعت الشركة الاسبانية، أسعار ترويجية للرحلات خلال مارس.

كما تمنح الشركة البحرية “باليريا”، مزايا للمسافر على رأسها إمكانية التنقل بالمركبة. فضلا عن نقل المزيد من الأمتعة، عكس التنقل بالطائرة. أين يمكن للمسافر نقل بعض الكيلوغرامات فقط الأمتعة. واستأنفت الشركة الإسبانية للنقل البحري باليريا رحلاتها من ميناء مستغانم بتاريخ 20 نوفمبر 2021، بعد توقف بسبب جائحة كوفيد-19.

في حين، تشغل باليريا رحلة واحدة في الأسبوع (ذهابًا وإيابًا) بين ميناء فالينسا وميناء مستغانم. وتواصل الشركة سياسة العروض الترويجية من أجل جذب أكبر عدد ممكن من زبائن هذا الخط البحري.

وتقدم الشركة الإسبانية باليريا، أسعارا جديدة لرحلات فالنسيا-مستغانم، بداية من 275 أورو لشهر مارس المقبل. ومن خلال أسعار الرحلات التي عرضتها الشركة عبر موقعها الإلكتروني فإن سعر تذكرة من فالينسيا في 25 مارس 2023. وتعود من مستغانم في 23 أفريل فقد حددت بـ 980 أورو.

كما تقترح باليريا رحلات من فالينسا بتاريخ 27 ماي 2023 والعودة من مستغانم في 23 جوان بـ 1250 يورو.

وتشغل باليريا رحلاتها من فالنسيا إلى إسبانيا على متن باخرة باهاما ماما”، هذه السفينة التي باشرت نشاطها في عام 2010. وهي إحدى سفن الشركة الإسبانية التي تم تكييف محركاتها في جويلية 2020. لتتمكن من الإبحار بالغاز، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكثر البواخر المتينة.