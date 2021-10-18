فالنيفا.. لقاح فرنسي جديد يوفر مناعة أقوى

طورت شركة فرنسية، لقاحا جديدا “فالنيفا”، ضد فيروس كورونا، حيث يوفر استجابة مناعية أكبر مع آثار جانبية أقل بكثير، مقارنة بلقاح أكسفور- أسترازينيكا البريطاني، حسب ما أظهرته تجارب سريرية أجريت على اللقاح.

وجاءت هذه النتائج بعد شهر واحد فقد على فسخ الحكومة البريطانية اتفاقا مع الشركة الفرنسية بقيمة 1.4 مليار يورور.

ويقول أستاذ طب الأطفال في جامعة بريستول البريطانية، آدم فين إن الاستجابة المناعية التي أحدثها اللقاح مثيرة للإعجاب ومشجعة للغاية.

وأضاف أن اللقاح الفرنسي الواعد يسير على الطريق الصحيح، حتى يصبح له دور بارز في التغلب على الوباء.

يشار إلى أن العديد من دول العالم قيدت استخدام لقاح أسترازينيكا بسبب الآثار الجانبية التي يتركها خاصة على كبار السن.

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