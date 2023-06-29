فالونسيان يعلن توقيع أول عقد احترافي للاعبه الجزائري بودراع

أمضى الدولي الجزائري سفيان بودراع، على أول عقد احترافي في مشواره الكروي، مع ناديه فالونسيان الفرنسي.

وأعلنت إدارة فالونسيان، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن إمضاء لاعبها بودراع، على اول عقد احترافي له مع الفريق.

كما أرفق مسؤولي النادي الفرنسي، هذا الخبر، بصور للاعبهم الجزائري، خلال توقيعه على العقد الجديد الذي يربطه بالنادي إلى غاية 2026.

يذكر أن سفيان بودراع (19) عاما، لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، يعد من أبرز المواهب الصاعدة.