عاجل

فاليري بيكريس: فخورة بإبرام الاتفاقية مع ولاية الجزائر

الوطني
  • -
  • 0
فاليري بيكريس: فخورة بإبرام الاتفاقية مع ولاية الجزائر
بقلم مصطفى.ق

قالت رئيسة اقليم ايل دو فرانس، فاليري بيكريس، انها  فخورة بإبرام هذه الاتفاقية مع ولاية الجزائر وورشات جون نوفال.

بعد الانتهاء من ترميم القصبة، سنناقش لتعزيز مبادلاتنا مع الجزائر العاصمة في المجال الثقافي والسياحة.

وقالت ان الجزائر العاصمة تعتبر القلب النابض للحوض المتوسط.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com