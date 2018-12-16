فاليري بيكريس: فخورة بإبرام الاتفاقية مع ولاية الجزائر

قالت رئيسة اقليم ايل دو فرانس، فاليري بيكريس، انها فخورة بإبرام هذه الاتفاقية مع ولاية الجزائر وورشات جون نوفال.
بعد الانتهاء من ترميم القصبة، سنناقش لتعزيز مبادلاتنا مع الجزائر العاصمة في المجال الثقافي والسياحة.
وقالت ان الجزائر العاصمة تعتبر القلب النابض للحوض المتوسط.
.@vpecresse : je suis fière de signer cette convention avec la wilaya d'Alger et les @ateliersjnouvel. Quand la rénovation aura rendu sa grandeur à la #Casbah, il faudra parler culture, tourisme pour renforcer nos echanges avec #Alger, ville coeur battant de la #méditerranée pic.twitter.com/2BTqLQceQr
— France en Algérie (@ambafrancealger) December 16, 2018
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