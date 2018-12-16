فاليري بيكريس: فخورة بإبرام الاتفاقية مع ولاية الجزائر

قالت رئيسة اقليم ايل دو فرانس، فاليري بيكريس، انها فخورة بإبرام هذه الاتفاقية مع ولاية الجزائر وورشات جون نوفال.

بعد الانتهاء من ترميم القصبة، سنناقش لتعزيز مبادلاتنا مع الجزائر العاصمة في المجال الثقافي والسياحة.

وقالت ان الجزائر العاصمة تعتبر القلب النابض للحوض المتوسط.