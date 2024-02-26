“فام دوميناج” تسرق قرابة 140مليون بعد أسابيع من توظيفها بشركة خاصة

تورطت عاملة نظافة أم لاطفال في قضية جزائية، جعلتها تواجه عقوبة الحبس لعامين، أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء. لقيامها على سرقة ما يقارب 140 مليون سنتيم، من شركة يملكها أحد الخواص ” خ.محمد”. المتخصصة في بيع الأدوات الكهرومنزلية، بعدما امتدت يداها الى خزانة الضحية.

وكشفت جلسة محاكمة المتهمة الموقوفة المسماة ” ر.نعيمة” أن الأخيرة تم تقديمها أمام الجهات القضائية. في أعقاب شكوى تقدم بها صاحب شركة خاصة أمام مصالح الأمن. مفادها أن عاملة نظافة قامت بسرقة ما يقارب 140 مليون سنتيم من مقر الشركة أسابيع قليلة من توظيفها عنده.

وفي الجلسة صرح الضحية ” خ.محمد” أمام القاضي أن المتهمة الموقوفة سطت في أول سرقة لها على مبلغ 20 مليون سنتيم. لكنه لم يتفطن لها وبقي يستفسر من العمال عن المبلغ المختفي.

وفي ثاني مرة قامت بسرقة مبلغ 70 مليون سنتيم دفعة واحدة بعدما انصرف من مكتبه .

مضيفا أن المتهمة قامت بفتح الخزنة مؤكدا أن مبالغ مالية أخرى اكتشف أنها اختفت. لكنه لم يعرف من هو الفاعل مقدرا قيمة المبلغ بما يقارب 140 مليون سنتيم.

كما أبدى حسن نيته في الصفح عن المتهمة، أمام هيئة المحكمة.

من جهتها وكيل الجمهورية التمست تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع الإيداع في الجلسة في حق المتهمة عن جنحة السرقة.