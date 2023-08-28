فاندربروك: “أجواء تربص تونس تبعث على التفاؤل”

أبدى مدرب شباب بلوزداد، سفان فاندربروك، رضاه التام عن الأجواء التي يسير عليها تربص الفريق بتونس، استعداد للموسم الكروي الجديد.

وصرح فاندربروك، في حوار للصفحة الرسمية للفريق: “أنا جد راض على سير هذا التربص، كل المرافق، والظروف رائعة هنا”.

كما أضاف: “من الجيد الذهاب في تربص لمعرفة كيفية التعايش وسط المجموعة مع بعض، وهذا أعطاني إنطباعا جيدا”.

وتابع سفان فاندربروك: “الأجواء جيدة، متوازنة بين المرح، والجدية، وهذا ما يبعث على التفائل لتحقيق الأهداف المسطرة”.