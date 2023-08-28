فاندربروك: “أعمل على تغيير طريقة لعب الفريق وفق فلسفتي”
بقلم كريم تيغرمت
كشف سفان فاندربروك، مدرب شباب بلوزداد، عن سعيه خلال التحضيرات الصيفية، لتغيير طريقة لعب الفريق وفقا لفلسفته.
وصرح فاندربروك، للصفحة الرسمية للشباب: “نحن بصدد تغيير طريقة اللعب مقارنة بالموسم الماضي، وفقا لفلسفتي التي يجب على اللاعبين اتباعها، خاصة المستقدمين الجدد”.
كما أضاف مدرب الشباب: بالمقارنة مع مباريات كأس العرب، لمسنان خلال المباريات التحضيرية تناسق أفضل بين الخطوط، وهذا ما سيجعلنا أقوى مستقبلا”.
وتابع سفان فاندربروك: “هناك أمور أخرى يجب أن نعمل على تطويرها، كون المدرب لا يمكن أن يكون مقتنعا بنسبة 100%”.
رابط دائم : https://nhar.tv/roDBJ