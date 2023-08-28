فاندربروك: “أعمل على تغيير طريقة لعب الفريق وفق فلسفتي”

كشف سفان فاندربروك، مدرب شباب بلوزداد، عن سعيه خلال التحضيرات الصيفية، لتغيير طريقة لعب الفريق وفقا لفلسفته.

وصرح فاندربروك، للصفحة الرسمية للشباب: “نحن بصدد تغيير طريقة اللعب مقارنة بالموسم الماضي، وفقا لفلسفتي التي يجب على اللاعبين اتباعها، خاصة المستقدمين الجدد”.

كما أضاف مدرب الشباب: بالمقارنة مع مباريات كأس العرب، لمسنان خلال المباريات التحضيرية تناسق أفضل بين الخطوط، وهذا ما سيجعلنا أقوى مستقبلا”.

وتابع سفان فاندربروك: “هناك أمور أخرى يجب أن نعمل على تطويرها، كون المدرب لا يمكن أن يكون مقتنعا بنسبة 100%”.