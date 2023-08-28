فاندربروك: “كل المؤشرات توحي بأننا في الطريق الصحيح”

اعتبر مدرب شباب بلوزداد، البلجيكي سفان فاندربروك، بأن فريقه يسير في الطريق الصحيح، مستندا في ذلك على المؤشرات التي لمسها في تربصهم الصيفي.

ونقلت الصفحة الرسمية للشباب، تصريحات فاندربروك، أين قال: “المستقدمون الجدد تأقلموا جيدا، أبانو عن مستوى جيد، وخبرتهم ستفيد كثيرا الفريق”.

كما أضاف: “خلال المباريات التحضيرية، النتائج غير مهمة بدرجة كبيرة، الأهم هي طريقة اللعب، ومدى تطبيق العمل المنجز في التدريبات، وأنا راض إلى حد الآن”.

وتابع سفان فاندربروك: “الثقة موجودة بين الطاقم الفني، كما هناك أيضا تواصل كبير مع اللاعبين، وهذه المؤشرات توحي بأننا في الطريق الصحيح”.