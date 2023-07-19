فاندنبروك:”نطمح للتألق في رابطة الأبطال وستكون رهان كبير بالنسبة لي”

عبر المدرب البلجيكي، سيفين فاندبروك، عن سعادته بتعيينه على رأس العارضة الفنية لفريق شباب بلوزداد، بعد فسخ عقده مع فريقه السابق الوداد المغربي.

وصرح المدرب فاندنبروك، للصفحة الرسمية للسياربي، على هامش تقديم الطاقم الفني للفريق:”الإتصالات مع إدارة النادي جرت في ظروف جيدة، وكان هناك توافق منذ أول لقاء مع الرئيس رابحي، وتفاهمنا على جانب المشروع الرياضي”.

وأضاف المدرب الجديد للشباب:”أعجبني المشروع الرياضي، الذي أبان جانب من الحماس والعمل الصحيح، لهذا جرت المفاوضات بشكل جيد”.

وأوضح المدرب فاندنبروك:”في الأول كانت هناك إتصالات، ولكن بعد إستقالتي من تدريب الوداد أسرعنا في إتمام الأمور وأنا سعيد بتواجدي هنا”.

وتابع المتحدث:”الفريق حامل لقب البطولة لأربع مرات متتالية، وأهداف الفريق واضحة، من المهم المحافظة على اللقب، بعدها سيكون لنا طموح كبير في رابطة الأبطال”.

وأورد المدرب فاندنبروك:”رابطة الأبطال ستكون رهان كبير بالنسبة لي وحلم للجميع من اللاعبين والجمهور، وستكون منافسة جيدة يجب التركيز للفوز بها”.