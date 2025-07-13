فان بيرسي: “حاج موسى بحاجة لتطوير أدائه في كل شيء”

يرى مدرب نادي فينرود روتدردام الهولندي، روبن فان بيرسي، بأن لاعبه الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، بحاجة لتطوير أدائه أكثر.

ونقل موقع “أف سي أبدايت” التصريحات التي أدلى بها فان بيرسي، أمس السبت، بخصوص مردود حاج موسى، في مباراتهم التحضيرية ضد روتردام.

وصرح فان بيرسي: “يُعد أنيس حاج موسى، اللاعب الأكثر تأثيرًا بالنسبة لنا من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، ومع ذلك، لا يزال بحاجة إلى تطوير أدائه في كل شيء”.

كما أوضح: “تحقيق تأثير أكبر لا يقتصر على تسجيل الأهداف، والتمرير فحسب، من المتوقع أن يبذل أنيس، جهدًا إضافيًّا في الضغط، كما ذكرت نحن نعمل على ذلك يوميًّا”.

وتابع مدرب فينرود، روبن فات بيرسي: “من مسؤوليتي كمدرب أن أضمن تحسن أدائنا، سينطلق الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا، في أوائل أوت”.

يذكر أن أنيس حاج موسى، شارك أساسيا أمس السبت، في المواجهة التحضيرية التي جمعتهم بفريق روتردام، والتي اتتهت بنتيجة (1-1).