فان بيرسي مدربا لحاج موسى وزروقي في فينورد

أعلنت إدارة نادي فينورد الهولندي، الذي يضم في صفوفه ثنائي “الخضر” رامز زروقي، وأنيس حاج موسى، اليوم الأحد، رسميا عن تعيين نجم الكرة الهولندية السابق، روبن فان بيرسي، مدربا للفريق إلى 2027.

وجاء تعيين، نجم أرسنال السابق، على العارضة الفنية الفنية لفينورد. خلفا للمدرب السابق برايان بريسك، الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج السلبية المحققة في الدوري الهولندي.

وقبل التحاقه بفينورد، أشرف فان بيرسي، على تدريب نادي هيرينفين صاحب المركز الـ 9 في الدوري الهولندي، بعدما قاده لتحقيق 7 انتصارات خلال 23 مباراة.

وسيبحث حاج موسى، تحت قيادة المدرب الشاب، عن مواصلة التألق والاحتفاظ بمكانته الأساسية في فينورد، بينما سيحاول زروقي. استعادة مستوياته وخطف ثقة المدرب الجديد، بعدما واجه انتقادات كبيرة بسبب تذبذب أداءه هذا الموسم.

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 23, 2025