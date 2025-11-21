فان بيرسي يشيد بحاج موسى ويكشف: “مكانة محرز لن تُمس… لكن المستقبل ينتظره”

قبل مواجهة فاينورد المرتقبة ضد نيميخن لحساب الجولة الـ13 من الدوري الهولندي، أدلى مدرب فاينورد، روبين فان بيرسي بتصريحات لافتة تخص لاعبه الدولي الجزائري أنيس حاج موسى.

و الذي خطف الأضواء خلال وديتي نوفمبر مع المنتخب الوطني.

وقال أسطورة الكرة الهولندية بخصوص حظوظ لاعبه في افتكاك مكانة داخل “الخضر”، اليوم الجمعة:” لا أعتقد أن حاج موسى سيأخذ مكان رياض محرز، لأنه لاعب استثنائي”.

وأضاف فان بيرسي أنه يرى مستقبل حاج موسى مع الجزائر واعدًا، خصوصًا بعد تصريحات محرز السابقة حول إمكانية اعتزاله الدولي بعد مونديال 2026:” يبدو لي أن محرز قال إنه سيتوقف بعد كأس العالم، وهذا سيفتح الباب أمام موسى”.

وتفاعل مدرب فاينورد مع الأداء الذي قدمه جناحه الجزائري في آخر ظهور له مع المنتخب الوطني أمام السعودية، حيث قال:”شاهدت لقطات من مباراته، وقد لعب بنفس الطريقة التي نعرفه بها. كان مهمًا في أحد الأهداف، لكنني أحاول دائمًا تحفيزه على زيادة عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة”.

كما أضاف أسطورة الكرة الهولندية:”يجب عليه دائمًا أن يبقى مُبدعًا، لكن نلاحظ أنه أصبح يتخذ قرارات أكثر منطقية، حاج موسى يبذل جهدًا كبيرًا ليكون أكثر تأثيرًا، سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطني إنه يعمل كثيرًا ليكون له تأثير أكبر على الفريق”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يعيش فيه أنيس حاج موسى فترة انتعاش كبيرة، سواء مع ناديه فاينورد أو مع المنتخب الوطني، ما يجعله أحد أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الخط الهجومي للجزائر في السنوات القادمة.