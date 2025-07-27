فان بيرسي يصدم حاج موسى !

أحبط مدرب نادي فينورد روتردام الهولندي، روبن فان بيرسي، محاولات لاعب “الخضر”، أنيس حاج موسى، في تغيير الأجواء خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

ويتواجد حاج موسى، على رأس أولويات بنفيكا البرتغالي. الذي تقدم بعرضين رسميين من أجل التعاقد مع الدولي الجزائري. تحسبا لخلافة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا. إلا أن كلا العرضين قوبلا بالرفض من مسؤولي فينورد.

قبل أن يخرج فان بيرسي، عن صمته ليتحدث عن قضية لاعب “الخضر”. مؤكدا أنه يرفض فكرة التفريط في خدماته. وأن اللاعب غير جاهز بعد للانتقال إلى أي فريق.

وقال نجم أرسنال والمنتخب الهولندي السابق في تصريحات خص بها شبكة “ESPN” ونقلها اليوم الأحد، موقع “voetbal4u” الهولندي: “لا أعتقد أن الوقت مناسبٌ على الإطلاق لرحيل حاج موسى.”

وأضاف فان بيرسي، الذي منح شارة القائد للدولي الجزائري. في ودية أمس السبت، أمام نيس الفرنسي: “من حيث المبدأ، سيبقى، لأن عقده يمتد حتى عام 2029 من المفهوم وجود اهتمام. لكننا نريد الاحتفاظ بأفضل لاعبينا”.

وفي سياق متصل، أكد موقع “voetbal4u” أن أنيس حاج موسى. متحمس للغاية لتغيير الأجواء والالتحاق بنادي بنفيكا، إلا أن تصريحات فان بيرسي. جاءت لتؤكد استمراره في الفريق الهولندي، على الأقل لموسم إضافي.