فان بيرسي يفتح أبواب البقاء في وجه زروقي !

فتح مدرب نادي فينورد روتردام الهولندي، روبن فان بيرسي، أبواب البقاء في وجه اللاعب الدولي الجزائري، رامز زروقي.

وارتبط اسم زروقي، بمغادرة نادي فينورد، الصائفة الحالية، بسبب عدم اقتناع الطاقم الفني للفريق بالمستويات التي قدمها الموسم الماضي.

وتحدثت الصحافة الهولندية، عن اهتمامات قادمة من ألمانيا واسبانيا وفرنسا. بخدمات لاعب “الخضر”، إلى جانب ساندرلاند الانجليزي.

غير أن فان بيرسي، وجه الدعوة لزروقي، من أجل الشروع في التربص الذي سيخوضه الفريق في جنوب ألمانيا، بداية من اليوم الاثنين. ويستمر إلى غاية السبت المقبل 26 جويلية الجاري.

ومن دون شك فإن الدولي الجزائري، سيحاول استغلال فترة التحضيرات الصيفية من أجل استعادة ثقة المدرب فان بيرسي، وتأكيد أحقيته بالتواجد ضمن تعداد فينورد.