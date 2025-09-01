فان بيرسي ينتقد حاج موسى !

رغم الفوز الكبير الذي حققه فينورد روتردام خارج قواعده أمام سبارتا روتردام بنتيجة 4-0، أمس الأحد، برسم الجولة الرابعة من الدوري الهولندي.

لم تخلُ تصريحات المدير الفني روبن فان بيرسي من ملاحظات نقدية، طالت هذه المرة الجناح الجزائري أنيس حاج موسى.

المدرب الهولندي، وفي حديثه لقناة ESPN بعد نهاية اللقاء، أشاد بالأداء الجماعي لفريقه وبالأخص الفعالية التي أظهرها المهاجم الياباني آياسي أويدا، الذي خطف الأضواء بتسجيله لأهداف حاسمة.

غير أن الصورة لم تكن مثالية بالكامل، حيث سلط فان بيرسي الضوء على بعض النقاط السلبية في أداء حاج موسى، رغم مشاركته في هذا الفوز المقنع.

وقال فان بيرسي: “كنا قد ركزنا قبل المباراة على نقاط تكتيكية معينة، وفي بعض اللقطات استغل أنيس المساحات خلف الدفاع بشكل جيد، لكنه في لحظات أخرى افتقر للتركيز واتخذ قرارات فردية غير موفقة”.

وأضاف: “فقدان الكرة تحت الضغط أو عند التعرض لرقابة مزدوجة أمر يجب أن يتخلص منه، كان عليه أن يلعب ببساطة أكبر ويمنح الفريق توازناً هجومياً أفضل”.

تصريحات فان بيرسي تأتي في وقت تعرف فيه تشكيلة فينورد منافسة قوية على المراكز الأساسية، لا سيما في مركز الجناح، حيث لا تزال الخيارات مفتوحة أمام الطاقم الفني لاختيار التشكيلة الأنسب لكل مواجهة.

المدرب شدد على أن الحسم في هذه المسألة لن يعتمد على أسماء اللاعبين أو قيمتهم السوقية، بل على مردودهم خلال التدريبات والمباريات الرسمية، موضحاً: “الأداء والجاهزية هما المعياران الوحيدان، ونحن نقيم اللاعبين بناءً على ما يقدمونه فعلياً على أرض الملعب”.

تجدر الإشارة إلى أن أنيس حاج موسى كان قد جدد عقده مع فينورد هذا الصيف، وسط طموحات كبيرة بأن يكون من الأوراق الهجومية المهمة في الموسم الجديد.

إلا أن بعض مظاهر التذبذب في مستواه دفعت بالجهاز الفني لمطالبته بمزيد من الالتزام والانضباط التكتيكي حتى يضمن لنفسه مكانة دائمة ضمن التشكيلة الأساسية.