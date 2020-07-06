“فان دام” مصدوم من وفاة رجاء الجداوي و يؤكد: “ستبقى حية في ذاكرتي”

أعرب الفنان العالمي “فان دام”، عن أسفه لسماع خبر وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي غادرت عالمنا تأثرا بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشر صورة تجمعهما، معلقا “أنا مصدوم، من المؤسف أن أقرأ عن رحيل الأسطورة المصرية الممثلة رجاء الجداوي، بعد معركة شجاعة ضد فيروس كورونا”.

وتابع فان دام “قابلتها قبل عدة أشهر، وكانت ممتلئة بالحياة، المرح، السحر، لا أصدق أنها رحلت، لكنها ستبقى حية في ذاكرتي بروحها المحبة، وضحكتها الجميلة.. ربنا يرحمها”.

رجاء غادرت عالمنا صباح أمس الأحد، ودُفنت في مقابر البساتين، وشهدت جنازتها حضور “إلهام شاهين، ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، محمد الشقنقيري، فيفي عبده، أشرف زكي، منير مكرم، شيماء سيف”.