فان غال:”كنت أريد ضم محرز ليونايتد لكن..”

كشف المدرب الهولندي السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي “لويس فان غال” أنه طلب التعاقد مع رياض محرز عند تعاقده مع يونايتد.

لويس فان غال قال في حوار مُطول مع المجلة البريطانية “fourfourtwo”:”كنت أرغب في الحصول على ليفاندوفسكي ، لكن عندما اتضح أن الأمر صعب ، حاولت الاستعانة بهيغواين بدلاً من ذلك”.

وأضاف:”قبل وصولي طلبت أيضا التعاقد مع نيمار.. كنت أرغب في الحصول على أجنحة سريعة لذلك حاولت أيضًا التعاقد مع ساديو ماني ورياض محرز”.

وختم:”كانت هذه أهدافي الرئيسية ، لكننا لم نتمكن من تحقيق أي منها. لا أعرف لماذا ، لأنني كمدرب لم أشارك في أي مفاوضات. بعد أن غادرت ، انتهى الأمر بلاعبين مثل محرز وكانتي في مانشستر سيتي وتشيلسي ، عندما لم يستطع يونايتد الحصول عليهم. لقد وجدت ذلك غريب جدا”.