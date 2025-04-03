فان بيرسي: “حاج موسى يملك صفات اللاعبين الكبار”

أثنى مدرب نادي فينورد الهولندي، روبين فان بيرسي، على اللاعب الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، مؤكدا أنه يتمتع بجودة عالية، نظراً إلى فنياته التي تسمح له بإمتاع الجماهير الرياضية.

وقال فان بيرسي، في تصريح عقب فوز فريقه فينورد أمام نادي غرونينغن، برسم الجولة الـ25 من الدوري الهولندي: “حاج موسى لاعب يملك إمكانيات كبيرة. أمنحه الحرية التامة في تحركاته، وحتى في ارتكاب الأخطاء، هذا جزء من أسلوب لعبه والمغامرات التي يتحملها”.

وأضاف النجم السابق لمنتخب الطواحين في حديثه عن حاج موسى: “في كل مرة يكون ناجحا، وفي بعض الأحيان يفشل. هذا جزء من لعبه الذي يصب في في مصلحة الفريق”.

وختم فان بيرسي قائلاً: “حاج موسى لاعب حاسم وملتزم دفاعيا، عندما يفقد الكرة يبذل جهدا كبيراً من أجل العودة إلى مساعدة دفاع الفريق. هذه هي سمة اللاعبين الكبار”.