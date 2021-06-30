فايبر يدخل في شراكة مع سناب شات يمكن من خلالها استخدام الفلاتر على التطبيق

أعلن تطبيق فايبرالمملوك لشركة راكوتين اليابانية وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، عن جلب متعة استخدام فلاتر الواقع المعزز (AR) إلى التطبيق من خلال عقد شراكة مع تطبيق سناب شات.

وتتم هذه العملية باستخدام أدوات مطورة من قبل شركة Snap بما في ذلك Camera Kit و Creative Kit و Bitmoji ، سيقوم تطبيق فايبر بإطلاق الفلاتر وتمكين المشاركة بين فايبر و Snap بالإضافة إلى توفير صور Bitmoji في تطبيق فايبر.

وستوفر الفلاتر فايبر المدعمة بواسطة Snap المراسلات ومكالمات الفيديو والصور المدعمة بواسطة الواقع المعزز (AR) لمستخدمي فايبر للمرة الأولى.

إطلاق هذه الخاصية الجديدة على فايبر يتضمّن توفير 30 فلترا جديدا، بما في ذلك أقنعة الحيوانات وشخصيات فايبر وفلتر تحت الماء وتفاعلات القطط الظريفة وغير ذلك.

كما يهدف التطبيق إلى إضافة ما لا يقلّ عن 300 فلترا جديدا مع نهاية العام الجاري، وستتاح للشركات الفرصة لإنشاء فلاترها الحصرية على فايبر.

ويعدّ الصندوق العالمي للطبيعة ونادي برشلونة ومنظمة الصحة العالمية من بين شركاء فايبر الأوائل الذين سيحصلون على فلاتر جديدة على فايبر حيث ستعمل الفلاتر المخصصة على تعزيز التفاعل بين المستخدمين والعلامات التجارية التي يحبّونها من خلال تطبيق فايبر.

تعدّ فلاتر فايبر إضافة رائعة إلى مجموعات الملصقات الحالية للتطبيق، والتي تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بسهولة وسلاسة أكبر خلال الدردشات. دمج معدات Snap بما في ذلك Camera Kitو Bitmoji و Creative Kit يقدّم طرق إضافية للتقريب بين الأشخاص وجعل الاتصالات أكثر إبداعًا وإمتاعًا عبر تطبيق فايبر.

تشمل ميزات فايبر الجديدة الواقع المعزز الفوري والذي يخص قم بتركيب الصور فوق المناطق المحيطة بك واستمتع بقوة الواقع المعزز (AR)، بالإضافة إلى فلاتر جذب الانتباه مثل إضافة ضف لمسة إبداعية إلى الصور والدردش مع الأصدقاء