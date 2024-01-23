فايد: الإصلاحات المالية تؤدي دورا حيويا في تعزيز الإستقرار المالي وتحقيق التنمية

شدّد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية تجسيد الإصلاحات المالية العامة، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تؤدي دوراً حيوياً في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة، ذلك أن تفعيل هذه الإصلاحات يعتمد بشكل كبير على دور العنصر البشري.

وحسب بيان للوزارة، جاء هذا خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير للمصالح المركزية لوزارة المالية. شملت كل من المديرية العامة للأملاك الوطنية والمفتشية العامة للمالية. حيث وقف الوزير على سيرورة العمل من أجل التعرف على بيئة العمل والتحديات المطروحة.

وخلال لقاءاته مع مسؤولي هذه المصالح، تم تقديم عروضًا موجزة حول أهم النشاطات والمشاريع الجارية، بما في ذلك التقدم والإنجازات المحققة. كما تم تسليط الضوء على العقبات التي تواجههم في سبيل تعزيز الخدمات وتحسين الأداء.

وحسب ذات البيان، دعا الوزير جميع الموظفين إلى الارتقاء بمستوى أدائهم وتعزيز الجهود الفردية والجماعية. لتحقيق أهداف السياسات المالية المسطرة. وفي هذا السياق، شدد على أهمية تحفيز الإبداع والابتكار في تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم.

كما لمّح فايد إلى أن العنصر البشري يشكل الركيزة الأساسية في تحقيق نجاح الجهود الإصلاحية. داعيا إلى إيلاء اهتمام خاص بتطوير مهارات الموظفين وقدراتهم. ومؤكداً على أن هذا الاستثمار في العنصر البشري يعزز القدرات التنظيمية ويعمق التفاعل الإيجابي.

يشار أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود الحثيثة لتعزيز التفاعل بين مختلف هياكل وزارة المالية. لتعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء وتحقيق الرؤية الإستراتيجية من أجل تعزيز التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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