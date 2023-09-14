فايد: الإلتزام بأخلاقيات المهنة مسألة مهمة في عملية سير أجهزة الدولة

قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس، أن الالتزام بأخلاقيات المهنة لضمان السير الحسن وإعطاء الصورة المثالية عن القطاع مسألة مهمة في عملية سير أجهزة الدولة بصفة عامة والمديرية العامة للجمارك بصفة خاصة.

وخلال إشرافه على مراسم تنصيب المدير العام الجديد للجمارك، عبد الحفيظ بخوش. شكر الوزير نور الدين خالدي على كل الجهود المبذولة خلال عهدته على رأس جهاز الجمارك.

كما هنأ في ذات الوقت عبد الحفيظ بخوش المدير العام الجديد على تعيينه، متمنيا له كل التوفيق في مهامه الجديدة. مؤكدا على مدى حجم المسؤولية والثقة الملقاة على عاتقه نظرا للأهمية البالغة. التي يكتسيها هذا القطاع من خلال المهام الجليلة المسندة إليه عبر وحداته المجندة في الحدود البرية، البحرية والجوية.

وقال فايد أن “هذه المناسبات فرصة دائمة للتذكير بخصوصية ممارسة المهام الرسمية على أعلى مستوى التي هي دائما تكليف قبل أن تكون تشريف”.

وأوضح ذات المسؤول أن هذا السلك مدعو الآن أكثر من أي وقت مضى إلى مضاعفة الجهود للتكفل بكل المهام الموكلة إليه. وهي كلها مهام تتمحور حول جوانب حساسة تمس حماية الاقتصاد الوطني. والوقاية ومحاربة كل الأنشطة غير الشرعية عبر مختلف المنافذ الحدودية.

وقال وزير المالية “منذ تولي مسؤوليتي الوزارية على مرافقة هذا الجهاز الحساس في مختلف مشاريعه التحديثية. وهذا بدعم مشاريع الرقمنة وتحسين ظروف عمل المستخدمين في سبيل تطوير أداء القطاع”.

كما انتهز فايد الفرصة أين أكد على مسألة مهمة في عملية سير أجهزة الدولة بصفة عامة. والمديرية العامة للجمارك بصفة خاصة ألا وهي الالتزام بأخلاقيات المهنة لضمان السير الحسن وإعطاء الصورة المثالية عن القطاع.

وحسب بيان لوزارة المالية جدد الوزير تأكيده على وجوب مواصلة وتسريع وتيرة إنجاز مختلف المشاريع خاصة المتعلقة بالرقمنة ونظام المعلومات كونهما أداة لا يستغنى عنها لتأمين التعاملات التجارية وحماية الاقتصاد.