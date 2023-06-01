فايد: الجزائر تُسخر جميع الموارد المالية لضمان رفاهية الأطفال

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أنه يتم تسخير جميع الموارد المالية والبشرية لضمان ولادة ونمو الطفل الجزائري في بيئة تضمن له حقوقه في للعيش في رفاهية وازدهار.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، خلال استقباله، أمس الأربعاء، للمديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل الخضر.

وحسب بيان للوزارة، شكل هذا اللقاء “فرصة لتحديد اهداف تعاون مستقبلي مع وزارة المالية. بما يجعل مجال الطفولة على رأس اولوياتها”.

وشدد فايد على أن “حماية الأطفال في الجزائر بمفهومها الواسع تعتبر حقا مكرسا في دستور البلاد. لهذا يتم تسخير جميع الموارد المالية والبشرية لضمان ولادة ونمو الطفل الجزائري في بيئة تضمن له حقوقه في للعيش في رفاهية وازدهار”.

كما أبرز الوزير، أنه “تم التكفل بقضايا النوع الاجتماعي والطفولة في إطار إصلاحات الميزانية”.

وأكد الوزير “اهتمام دائرته الوزارية بتوسيع التعاون مع منظمة اليونيسف لإدراج موضوعات جديدة في هذا المجال”.

من جهتها، أشارت الخضر التي هنأت “الجزائر على ارادتها وجهودها المتواصلة تجاه الطفولة واستثماراتها الجوهرية في هذا المجال”. إلى أن “الاطار الجديد للتعاون الخاص بنظام الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لفترة 2023-2027 يعتبر التزاما شاملا يغطي عديد محاور التعاون.

و في الأخير، “اتفق الطرفان على أهمية مواصلة هذا الحوار ودعم استمراريته. بهدف تعزيز روابط التعاون الثنائي وتوجيهها نحو تحقيق التطلعات المرجوة في إطار حقوق الطفل”.