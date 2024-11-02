فايد: الجمارك تصدّت للتهريب والظواهر التي تنخر بالاقتصاد الوطني

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الجمارك الجزائرية حققت نتائج مبهرة في الميدان من خلال التصدي لظاهرة التهريب ومختلف الظواهر التي تنخر بالاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير في كلمته، خلال حفل تقليد الرتب لأعوان الجمارك، الذي جرت مراسمه بنادي الموقع للجيش بالعاصمة. أن الترقية في الرتب تعتد استحقاقا جديرا نظير التفاني في أداء الواجب المهني وحافزا قويا لتقديم الأفضل.

كما قال فايد “أعرب عن تقديري للموظفين المتفانين في عملهم في إطار المهام الموكلة إليهم لاسيما بالنظر للنتائج المحققة. من طرف الجمارك في الميدان للتصدي لظاهرة التهريب ومختلف الظواهر التي تنخر بالاقتصاد الوطني والتي اطلعت عليها. في إطار التقارير المنجزة في هذا الشأن والتي أسفرت عن حجز كميات معتبرة من الأسلحة والمخدرات والمهلوسات.

وأوضح وزير المالية “أن تحديات الراهنة التي تشهدها حاليا بلادنا التي تعد وليدة المكانة الاستراتيجية. التي تتبوا بها الجزائر دوليا ونتائج الأهداف المسطرة من طرف السلطات العليا محليا. توجب علينا حشد العزائم من أجل مواصلة درب التطور والازدهار لاسيما من خلال الإسهام كقطاع فعال في التنمية الاقتصادية. في تعزيز المشاريع الاستثمارية والناشئة والرفع من قدرة التصدير خارج المحروقات وذلك نظرا لتوفر كل المقومات التي تمكننا من ذلك”.

وبخصوص المناسبة التاريخية التي تحييها الجزائر، قال الوزير أن “ثورة نوفمبر المجيدة كانت نبراسا استنارت به الشعوب المقهورة. آنذاك ممن كانت تعاني تحت وطأة الاستعمار والامبرالية في افريقيا واسيا وحتى امريكا اللاتينية. فباتت الجزائر قلعة للأحرار وقبلة للثوار ورمزا للتحرر الإنعتاق من كل أشكال السيطرة”.

كما تقدم الوزير بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى كافة الإطارات ضباط وأعوان الذين تمت ترقيتم إلى رتب أعلي راجيا التوفيق في مهامهم والنجاح في مسارهم المهني. مجددا التهاني بهذه المناسبة التاريخية التي تحفزنا على التحلي باسمى القيم والمآثر المستلهمة من الثورة التحريرية المجيدة وفاءً للوطن-يضيف الوزير-.

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