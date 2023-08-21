فايد: الخط الجوي بين الجزائر وجنوب إفريقيا سيعزز العلاقات بين البلدين

قال وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الإثنين، أن تجسيد الخط الجوي المباشر بين الجزائر وجنوب افريقيا سيعزز من العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين.

وأورد فايد خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية الرسمية لانطلاق الخط الجوي الرابط بين الجزائر العاصمة ومدينة جوهانسبورغ، أن هذا الخط “ليس مجرد خطوة لدعم التنقل بين الجزائر وجنوب افريقيا. بل سيكون رمزا قويا لتوسيع مجالات التفاهم بين البلدين الشقيقين”.

وذكر الوزير، بعمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وجنوب افريقيا. كما اعتبر الوزير أن هذا الخط يمثل “امتدادا للعلاقات الاخوية الطيبة بين البلدين”. كما سيكون له بعد استراتيجي بالنسبة للقارة حيث سيربط شمالها بجنوبها.

من جهته، أشار المدير العام للنقل في جنوب أفريقيا في كلمة ألقاها بالمناسبة الى أهمية هذا الخط بالنسبة لبلاده. حيث سيمكن المسافرين انطلاقا من جوهانسبرغ من السفر بأريحية أفضل.

وأضاف بأن هذا الخط سيشهد حركية “كبيرة” من خلال اعتبار الجزائر إما نقطة وصول أو نقطة عبور نحو دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا. مما سيقلص من مدة السفر مقارنة بمحطات العبور الحالية التي يضطر المسافرون من جنوب إفريقيا للمرور عبرها.

وأكد المتحدث ذاته أن “الجزائر تعتبر دوما موضع ترحيب في جنوب إفريقيا. نظرا للعلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين منذ ستينيات القرن الماضي”.