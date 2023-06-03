فايد: رقمنة قطاع المالية لتسهيل إجراءات المستثمرين

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، أن القطاع يقوم بجهود من خلال رقمنته على غرار قطاع الضرائب، أملاك الدولة وشبكة البنوك. وذلك بهدف تقديم خدمات عصرية للمواطن و للمواطنين عامة وتسهيل اجراءات المستثمرين بصفة خاصة.

وقال وزير المالية،خلال الإشراف على يوم دراسي حول التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الإستثمارية. “نسعى أيضا من خلال رقمنة الخدمات إلى تسهيل تمويل المشاريع وتنويع التمويلات في مجال الصيرفة الاسلامية والبنوك الكلاسيكية. للسماح لأصحاب المشاريع اختيار الصيغة التي يرونها مناسبة لتطوير مشاريعهم الاستثمارية”.

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